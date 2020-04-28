Çiğli'de huzurevlerine korona virüs temizliği

Korona virüs salgınına karşı toplumun tüm kesimlerine yönelik alınan tedbirlerin özenle uygulandığı Çiğli'de, yüksek risk grubunda yer alan yaş almış vatandaşların misafir edildiği huzurevleri de dip bucak dezenfekte edildi. Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler; huzurevlerinin yatakhaneleri, yemekhaneleri, oturma alanları ve bahçeleri başta olmak üzere temas durumu olabilecek her yeri temizledi. Salgına karşı taşıdıkları riskten dolayı tedirgin olduklarını belirten huzurevi sakinleri, Çiğli Belediyesinin gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları sonrası kendilerini daha güvende hissettiklerini ifade etti. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, huzurevlerinde dezenfekte çalışmalarının periyodik aralıklarla devam edeceğini söyledi.

“Büyüklerimiz her zaman aklımızda”

Korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Covid-19 virüsünün dünya genelindeki yaş gruplarına dağılım oranlarını incelediğimizde görüyoruz ki, yaşça büyük vatandaşlarımız bu salgından daha olumsuz etkileniyor. Çiğli Belediyesi olarak biz de, ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden yaşlı vatandaşlarımızı bu salgından korumak adına tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bu bağlamda, toplu olarak bir arada yaşayan kıymetli büyüklerimizin steril ortamlarda vakit geçirmesini sağlamak adına ilçemiz sınırları içerisinde yer alan huzurevlerini dezenfekte ettik. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sıkıntılı süreçte de büyüklerimizin ihtiyaçlarını önceliklerimiz arasında tutacak ve onları hiçbir zaman yalnız hissettirmeyeceğiz” dedi.