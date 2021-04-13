Çiğli'de ihtiyaç sahipleri için sosyal market açılıyor

Çiğli Belediyesi, sosyal yardımlaşma anlamında örnek bir projeyi hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Çiğli'de ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere hizmet verecek olan sosyal marketin açılışının, 16 Nisan 2021 Cuma günü saat 11:00'de Atatürk Kapalı Spor Salonu önünde gerçekleştirileceği bildirildi.

Başkan Gümrükçü: "Dayanışmamız sürecek"

Dayanışma halkasını genişletmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Sosyal belediyecilik anlayışımızla ilçemizde dayanışma kültürünü güçlendirmek ve toplumsal kalkınmaya destek olmak istiyoruz. Temel belediyecilik görevlerimizin yanı sıra sosyal yardımlaşma konusunda da hizmet ve projeler üretiyoruz. Son olarak, Kızılay Konak Şubesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği doğrultusunda ilçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Sosyal Marketi kentimize kazandıracağız. Projeye destek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.