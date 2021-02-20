İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çiğli'de ilk başvurulara ödemeler hemen yapıldı

Çiğli Belediyesi tarafından, pandemi şartlarından dolayı ekonomik sıkıntı yaşadığı tespit edilen Çiğli’deki kahvehane, kıraathane, internet kafe ve konsol oyunu salonu esnaflarından destek başvurusunda bulunanlara bin TL nakdi destek ödemeleri hemen yapıldı.

Çiğli Belediyesi tarafından, pandemi şartlarından dolayı ekonomik sıkıntı yaşadığı tespit edilen Çiğli'deki kahvehane, kıraathane, internet kafe ve konsol oyunu salonu esnaflarından destek başvurusunda bulunanlara bin TL nakdi destek ödemeleri hemen yapıldı.


Covid-19 salgınından ve salgına bağlı olarak oluşan ekonomik krizden etkilenen esnaflara destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, son olarak uzun süredir kepenk indirmiş olan kahvehane, kıraathane, internet kafe ve oyun konsolu salonu esnaflarına bin TL nakdi destek yardımında bulundu. Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile tespit edilen ihtiyaç sahibi esnafların hesaplarına ödemeler çok kısa sürede gerçekleştirildi.


Esnafların yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Salgının ekonomik boyutu en çok esnaf ve emekçilerimizi etkiledi. Çiğli Belediyesi olarak, pandemi sürecinin başından itibaren ilçemizde hizmet sunan esnaflarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Daha önce hijyen kiti, gıda kolisi ve fiziki yardım uygulamalarında bulunmuştuk. Son olarak da çok uzun süredir iş yerleri kapalı olan kahvehane, kıraathane, internet kafe ve oyun konsolu salonu esnafımıza bin TL nakdi destekte bulunduk. Başvuruda bulunan esnaflarımıza imkanlarımız doğrultusunda destek olmaya ve Çiğli olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmaya çalışacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.