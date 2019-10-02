Çiğli'de insan hakları kenti olmak için kollar sıvandı

İzmir Barosu'nda düzenlenen imza töreninde, Baro Başkanı Özkan Yücel ve baro yönetim kurulu üyeleri hazır bulunurken, yaklaşık bir saat süren görüşmede Çiğli'nin insan hakları kenti olma yolunda baroyla birlikte atacağı adımlar konuşuldu. İmza töreninde, vatandaşların huzurlu ve refah dolu bir kentte yaşayabilmeleri için atılacak adımlar ve sürecin nasıl ilerleyeceği konuları ayrıntılı şekilde ele alındı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, insan hakları başkenti çalışmasına katılmanın yapılacak uygulamalarda kendilerini daha da motive edeceğini, vizyon belgesinde sunulan başlıkların Çiğli'nin ve İzmir'in daha yaşanılabilir bir yer olması için önemli olduğunu söyledi. Gümrükçü, “Genel Başkan Yardımcımız Gökçe Gökçen de, insan hakları kentleri ile ilgili bir çalışmayı yürütüyor. Baro tarafından hazırlanan metin gerçekten büyük bir titizlikle hazırlanmış. Katkı koyan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İzmir Barosu gibi tarihi 100 yılı aşmış bir kurumsal yapı ile böylesine kıymetli bir projede paydaş olmak bizleri çok sevindirdi. Bizim bu konuda en büyük şansımız İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve onun vizyoner bakış açısı olmuştur. Soyer'in vizyonu ve desteği ile İzmir insan haklarının başkenti olacaktır” dedi.

Baro Başkanı Özkan Yücel, hazırlanan vizyon belgesine seçimlerden sonra sadece Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün imza attığını söyledi. Seçim sürecinde İzmir'de CHP'li başkan adaylarından dördünün belgeyi imzaladığını hatırlatan Başkan Özkan, Başkan Gümrükçü'nün seçim sonrasına attığı bu adımının çok kıymetli olduğunu dile getirdi.