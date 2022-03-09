Çiğli'de izinsiz altyapı çalışmalarına 488 bin TL ceza

İlçemizde altyapı çalışmalarını sürdüren firmalara 1 Şubat tarihine kadar izin vermiştik. Bu tarih itibarıyla yaptığımız incelemeler neticesinde eksikliklerin giderilmediği 13 tane kazı sebebiyle firmalara 488 bin TL para cezası uyguladık" dedi.

İçişleri Bakanlığının altyapı çalışmalarına yönelik yaptığı düzenleme sonrasında, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin sorumluluk alanlarında değişim yaşandı. Yapılan düzenlemeye göre, daha önce tüm cadde, bulvar ve sokaklarda sorumluluk alanına bakılmaksızın büyükşehir belediyeleri tarafından verilen altyapı kazı izinleri, sorumluluk alanlarındaki sokaklarda ilçe belediyelerine devredildi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de, bu yetki değişimi sonrası yaşanan hızlı kentleşmenin ilçe sakinleri adına bir mağduriyete dönüşmemesi için yaptırımlar uygulamaya başladı.

Başkan Gümrükçü: "Çalışma programını bildirmeyene izin yok"

Çiğli Belediyesinin mart ayı ikinci olağan birleşiminde konuyla ilgili bilgi aktaran Gümrükçü, ilçede devam eden altyapı kazı çalışmalarının zamanında bitirilmemesiyle ilgili rahatsızlık duyduğunu belirtti. Başkan Gümrükçü, “Altyapı kazı çalışmalarının normalinden fazla uzamasından rahatsızım. İzmir'de altyapı çalışması yapan firmalar ile bir toplantı gerçekleştirdik. Duyduğumuz rahatsızlıkları kendileriyle paylaştık ve bu noktaları düzeltmedikleri takdirde yaptırım uygulayacağımızı söyledik. Bunun yanı sıra 2022 yılı altyapı çalışma programını belediyemize bildirmeyen firmalara çalışma izni vermeyeceğimi kesin bir dille ifade ettim” dedi.

13 çalışmaya 488 bin TL para cezası

Firmalara mevcut sorunları çözmeleri için 1 Şubat tarihine kadar izin verdiklerinin altını çizen Başkan Gümrükçü, "İlçemizde altyapı çalışmalarını sürdüren firmalara 1 Şubat tarihine kadar izin vermiştik. Sözlü ve yazılı anlamda gerekli uyarıları da yaptık. Bu tarih itibarıyla yaptığımız incelemeler neticesinde eksikliklerin giderilmediği 13 tane kazı sebebiyle firmalara 488 bin TL para cezası uyguladık. Yeni kentleşmenin olduğu bölgelerde altyapı kazı çalışmalarının bina inşaatlarından önce tamamlanması ve takip eden iki yıllık süreçte tekrar tekrar kazı yapılmaması için firmalara yazılı olarak bilgilendirme yaptık. Bu konunun bir sistematiğe oturtulması konusunda son derece kararlıyım. Firmaların çalışma yapma hakkı olduğu kadar vatandaşlarımızın da hizmet alma hakkı var. Özellikle farklı ilçelerden ve kentlerden gelerek ilçemizdeki bu yeni yerleşim yerlerine yerleşen vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışıyoruz. Çalışmalardan kaynaklı mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi ve yeni sorunlar yaşanmaması için bundan sonraki süreçte de ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.