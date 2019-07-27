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Çiğli'de “Kadın Her Yaşta Güzeldir” projesi

Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle örnek belediye olan Çiğli Belediyesi, yaşlı ve engelli kadınlara yönelik başlattığı kuaför bakım hizmeti büyük ilgi gördü.


Çiğli Belediyesi tarafından evlerinden çıkamayan hasta, yaşlı ve engelli kadınlara kuaför bakım hizmeti başlatıldı. Gelen başvurular üzerine maddi yetersizlik, sağlık problemleri ya da yaşlılıktan dolayı ihtiyacı olan kadınların yanında olmak amacıyla kuaför bakım hizmeti sunulmaya başlandı. “Kadın her yaşta güzeldir” anlayışıyla belediye ekipleri, ihtiyaçlarını karşılayamayan kadınlara evlerinde ve huzurevlerinde ücretsiz hizmet veriyor.


Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, başlatılan projeyle bugüne kadar yaklaşık 150 kadına ulaştıklarını söyledi. Onların yalnız olmadıklarını hissettirmek istediklerini belirten Başkan Gümrükçü, “Huzurevlerinde ve evlerinde yalnız yaşayan, engelli ve hasta kadınlarımızın yanındayız. Onların yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz. Kadınlarımız her yaşta güzel. Biz de her zaman kadınlarımızın yanındayız” diye konuştu.

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