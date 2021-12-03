Çiğli'de kadının siyasetteki yeri anlatıldı

yıl dönümü sebebiyle “Kadının Siyasetteki Yeri” konulu panel düzenlendi. Panele; CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel konuşmacı olarak katıldı.

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 87. yıl dönümü sebebiyle “Kadının Siyasetteki Yeri” konulu panel, Çiğli'de gerçekleştirildi. Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen panelin moderatörlüğünü, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç yaptı. Panelin açılışında konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Kadın toplumsal hayata, üretime katılmazsa o ülkede özgürlük ve demokrasi gelişmez" dedi.

Panele; CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de konuşmacı olarak katıldı.

Kadının siyasetteki yerini ekonomik ve sosyal açıdan değerlendiren Başkan Sengel, "Ekonomik olarak özgürlüğünü elde edemeyen, kendi ayakları üzerinde duramayan aynı zamanda üzerindeki tüm baskıları kaldıramayan kadının siyasette yer alması çok da kolay değil" dedi.

Kadınların ekonomik olarak desteklenmesinde yerel yönetimlere düşen görevi Selçuk Belediyesinin kadın emeğini değerlendirmeye yönelik projeleri üzerinden anlatan Başkan Sengel, "Kadını eğitmek ve ekonomik hayata dahil etmek için illa bir diploması olmasına gerek olmadığını gördüm. Kadın zaten kendi başına evinde üretiyor. Ekonomik hayata girmesi aslında çok basit. Dönemin belediye başkanlarına bunu anlattım. İşte o yüzden dedim ki o mührü alacağım. Şimdi istediklerimi yerine getirmenin gururunu yaşıyorum" dedi.

Başkan Sengel, "Kadının siyaseti falan olmaz. Kadının yaşamın içerisine sokulması lazım, yaşamın içerisine dahil olduğumuz kadar daha da büyüyeceğiz. Ve kadın erkek birlikte ele ele tutuşarak nasıl daha aydınlık yarınlara yürüyeceğimizi göstereceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur de, "Ben öğretmen anne babanın çocuğu olarak Eskişehir'de doğup, okuyup doktor olabilmişsem, sonra Cumhurbaşkanının doktoru ve başdanışmanı olabilmişsem daha sonra milletvekili olarak sizlerin huzurunda konuşabiliyorsam bunu Atatürk'e ve Cumhuriyet'e borçluyum" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise "Ben kadın erkek yerine konuşurken eşit yurttaşlık kavramını kullanıyorum. Biz kız çocuklarının eğitimi kadar erkek annelerinin de eğitimi de önemli. Siz kız çocuklarını ne kadar eğitirseniz eğitimin aynı evin içinde kız ve erkek çocuklar arasında ayrım yapılıyorsa bizim işimiz çok zor. Bu yüzden erkek annelerinin de annelerin de eğitimi çok önemli. Siyasette erkeklere bir mercekle bakılıyorsa, kadınlara yüz mercekle bakılıyor. Kadın siyasette giyimi ile dahi eleştirilebiliyor” diye konuştu.