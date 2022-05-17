Çiğli'de kadınlar sağlıklı yaş alma seminerinde buluştu

Çiğli Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğünün organize ettiği sağlıklı yaş alma seminerine, Op. Dr. Fatma Horasan konuşmacı olarak katıldı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği seminerde; menopoz yaşı, menopoz dönemi değişiklikleri sonrasında kadınlarda görülebilecek hastalıklar, menopoz belirtileri, baş etme, bakım, tedavi ve sağlık kontrollerinin önemi hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Doktor Horosan, kadınların merak ettiği konularla ilgili soruları da tek tek cevapladı.

Başkan Gümrükçü: "Önceliğimiz sağlık”

Toplum sağlığını korumak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Temel belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra Çiğlili hemşehrilerimizin sağlıklı bir yaşam sürmesi için de gayret ediyoruz. Bu doğrultuda, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzün öncülüğünde kadınlara yönelik sağlıklı yaş alma semineri düzenledik. Dikkat etmeleri gereken hususlarla ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Seminerlerimiz bundan sonraki süreçte de devam edecek” diye konuştu.