Çiğli'de kadınlara sağlıklı yaşam bilgilendirmesi

Çiğli Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde; Güzeltepe, Şirintepe ve Küçükçiğli Mahallesi'nde düzenlenen kadın sağlığı konulu bilgilendirme toplantılarına kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Çiğli Belediyesi, kadınların sağlık ile ilgili farkındalığını artıracak bir uygulamaya imza attı. Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığının birlikte sürdürdüğü çalışmalar kapsamında; Şirintepe, Güzeltepe ve Küçükçiğli Mahallesi'nde bilgilendirme toplantıları yapıldı. Katılımın yoğun olduğu toplantılarda kadınlara; kadın sağlığı, üreme sağlığı, fiziksel aktivite, toplumsal cinsiyet eğitimi, ev kazaları ve ilk yardım konularında bilgilendirme yapıldı.

Başkan Gümrükçü: "Önceliğimiz sağlık"

Kadınların toplumsal hayatın her alanında güçlü bir şekilde yer almasının ön koşulunun sağlıklı olmaktan geçtiğini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi olarak, kadınların hayatın her alanında söz sahibi olmasını istiyoruz. Bu doğrultuda teşvik edici proje ve etkinlikler düzenliyoruz. Bu hizmetlerimizin yanı sıra Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte kadınları sağlık anlamında bilgilendirmek için bir çalışma başlattık. Güzeltepe, Şirintepe ve Küçükçiğli Mahallelerimizde toplantılar düzenledik. Gösterilen ilgi bizleri mutlu etti. Toplantılarımız diğer mahallelerimizde de devam edecek” dedi.