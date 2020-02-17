Çiğli'de "Karmakarışık" oyununa büyük ilgi

İzmir'in Çiğli ilçesinde sanatseverlerle buluşan "Karmakarışık" isimli tiyatro oyunu ilgi gördü.

Çiğli Belediyesi, Karmakarışık isimli tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturdu. Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen oyunun tiyatro gösterimi Fakir Baykurt Salonunda gerçekleştirildi. Ray Cooney'in yazdığı, Haldun Taner'in çevirisini yaptığı oyun, Şahverdi Ali Eren'in sanat yönetmenliğinde ücretsiz olarak sahnelendi. İki perde halinde sahnelenen oyun, gecenin sonunda sanatseverler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Toplumların sanatsal gelişiminin önemini vurgulayan Çiğli Belediye Başkan Utku Gümrükçü, "Kentimizin fiziksel gelişiminin yanı sıra düşünsel gelişimine de katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda farklı içerikte kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de büyük beğeni toplayan ‘Karmakarışık' isimli oyunu sanatseverlerle birlikte izledik. Vatandaşlarımızın gösterdikleri ilgiden dolayı çok mutlu olduk. Sahne alan tüm sanatçılarımıza etkileyici performanslarından ötürü teşekkür ediyorum. Çiğli'yi, sanat ile yaşayan bir kent hüviyetine kavuşturma idealimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.