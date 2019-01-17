Çiğli'de karne alan öğrenciler için sinema şöleni

İzmir'de Çiğli Belediyesi, bu yıl da sömestr tatilinde karne alan öğrencilerin hediyesini unutmadı.

Çiğli Belediyesi, geleneksel hale gelen sömestr sinema şöleni ile birbirinden güzel ve eğlenceli filmlerle Çiğli'de yaşayan çocuk ve gençlere şölen tadında bir tatil programı sunmaya hazırlanıyor. Filmlerin, 19 Ocak Cumartesi gününden itibaren belediye konferans salonunda ücretsiz olarak izlenebileceği, gösterilecek filmler arasında; Sagu Pagu, Sevimli Emojiler, Taksi 5 ve Yol Ayrımı yer aldığı ifade edildi. 9 gün boyunca filmlerin, her gün 10.30, 13.00, 15.30, 17.45 ve 20.00 seanslarında izleyicisiyle buluşacağı belirtildi.

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, yoğun bir eğitim döneminin ardından gelen yarıyıl tatili için çocukları ve gençleri unutmadıklarını belirterek, onlar için güzel bir sinema şöleni hazırladıklarını söyledi. Başkan Arslan, "Çocuklarımız eğitim dönemi boyunca çok yoruldular. Böylesi yorgunluğun ardından dinlenmek onların hakkı. Bu nedenle yarıyıl tatili süresince onlar için birbirinden güzel, eğlenceli filmlerin yer aldığı bir program hazırladık. Karne almanın heyecan ve mutluluğunu yaşayan çocuk ve gençlerimizin yanındayız. Sinemaya gidecek maddi gücü olmayan aileler için bu eksikliği gidermek istiyoruz. Vizyon filmleri gösterimimiz sayesinde bu konuda onlara destek olmaya çalışıyoruz. Tüm çocuk ve gençlerimizi film şölenimize davet ediyoruz. Bu yıl da filmlerimizin birbirinden eğlenceli" diye konuştu.