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Çiğli'de Levent Üzümcü rüzgarı

Tiyatrocu Levent Üzümcü, “Anlatılan Senin Hikayendir” oyunuyla Çiğlililere eğlence dolu bir gece yaşattı.



Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen “Zafer, Barış ve Kurtuluş” etkinlikleri kapsamında sevilen tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü Çiğlililere muhteşem bir sahne performansı sergiledi. Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı Amfi Tiyatrosunda ücretsiz olarak düzenlenen tiyatro gösteriminde Levent Üzümcü, “Anlatılan Senin Hikayendir” isimli tek kişilik oyunuyla büyük alkış topladı. Geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen geceye, meclis üyeleri, muhtarlar ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra 7'den 70'e her yaştan vatandaş katıldı. Üzümcü'nün anılarını anlattığı ancak izleyenlerin de kendi yaşantısından kesitler bulabildiği oyun, büyük bir ilgi ve beğeniyle izlendi.



Söyleşiden sonra kitaplar imzaladılar


Etkinlikler, Levent Üzümcü ve oyuncu - yazar Cengiz Toraman'ın “Anlatılan Senin Hikayendir” adlı kitabının imzası ve söyleşisiyle devam etti. Çiğli Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen söyleşide Üzümcü ve Toraman, oyuna dair soruları cevaplayıp yaşamlarından kesitler sundu. Söyleşi bitiminde ise kitapları imzaladılar.



Başkan Gümrükçü kitap imzalattı


Kitap imzalatan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli'de kültür ve sanat alanında yapılan etkinliklere önem verdiklerini belirterek, “Çok değerli tiyatro oyuncularımızı, yazarlarımızı ve sanatçılarımızı Çiğli halkıyla buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün de düşüncesi ve çizgisiyle çok değerli oyuncumuz Levent Üzümcü ile Çiğli'mizde buluştuk. Yine değerli yazarımız Cengiz Toraman da bizlerle oldu. Gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı Çiğli halkına teşekkür ediyoruz” dedi.

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