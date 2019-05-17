Çiğli'de milli mücadelenin 100. yılı kutlanıyor

İzmir'in Çiğli ilçesinde, milli mücadelenin 100. yılı nedeniyle "İlk Kurşundan İlk Adıma 100. Yıl" etkinlikleri kapsamında önce sergi açıldı, ardından da “100. Yılında Milli Mücadele” konulu söyleşi düzenlendi.

Çiğli Belediyesi tarafından, milli mücadelenin 100. yılı kapsamında düzenlenen "İlk Kurşundan İlk Adıma 100. Yıl" etkinlikleri sergi ve söyleşiyle devam etti.

Etkinliklerin ikinci günündeki sergi açılışı da yapıldı. Sergideki eserler büyük beğeni topladı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan bir mücadele başlattığını hatırlattı. Gümrükcü, "Anadolu'da kongreler yapıldı. Ege Bölgesinde de kongreler süreci yaşandı. Bizim Kurtuluş Savaşımız dünyanın ilk ve en büyük ulusal kurtuluş savaşı oldu. Bu mücadelenin 100. yılında Çiğli Belediyesi olarak Hasan Tahsin'in ilk kurşunu attığı 15 Mayıs 1919 ve Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılında 5 gün süreyle kutlama kararı aldık. Gelecek yıl da 23 Nisan'ın 100. yılı. 23 Nisan'ı da aynı coşkuyla aynı heyecanla halkımızla birlikte kutlayacağız" dedi.

Sergi açılışının ardından "100. Yılında Milli Mücadele" konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiye araştırmacı-yazar Tevfik Kızgınkaya ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan konuşmacı olarak katıldı. 2023 yılında cumhuriyetin 100. yılını coşkuyla kutlamanın önemini vurgulayan Çağlayan, milli mücadele sürecini ve cumhuriyetin kazanımlarının korunması gerektiğini söyledi. "Aklın Yolu Cumhuriyet" kitabının yazarı Tevfik Kızgınkaya da, "Kurtuluş mücadelemiz dünya siyasi olaylarını şekillendiren bir olaydır. Bizim kurtuluş ve kuruluşumuz birçok ülkeye örnek olmuştur. 100 yıl önce bu topraklarda Mustafa Kemal'in attığı büyük bir adım var. Bugün hala cumhuriyet politikalarının sonuçlarını yaşıyoruz" diye konuştu.

Söyleşinin ardından Prof. Dr. Suat Çağlayan ve Tevfik Kızgınkaya kitaplarını imzaladı.