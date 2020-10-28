Çiğli'de okuma günleri başlıyor

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülecek etkinlikte, vatandaşlar her ay bir araya gelerek bir kitap okuması yapacak. Daha sonra okudukları kitabın yazarının da katılımıyla düzenlenecek toplantılarda; kitap, edebiyat ve yaşam üzerine sohbetler gerçekleştirilecek.

Okumanın kişisel ve toplumsal gelişimin ilk basamağı olduğunu ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çiğlimizde okuma alışkanlığının artırılması amacıyla farklı projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu doğrultuda Aristonikos Okuma Topluluğu projemizi hayata geçiriyoruz. Her yaştan hemşehrimiz bir araya gelerek birlikte kitap okuması yapacak. Birbirinden değerli yazarlarımızın da katılım göstereceği toplantılarda, tartışma ve fikir alışverişinde bulunma imkanı elde edecek. Ne kadar fazla vatandaşımızı bu projemize dahil edebilirsek o kadar mutlu olacağız. Biliyoruz ki; ilerlemenin ve gelişmenin temel şartı okumak ve okuduğunu paylaşmaktır" dedi.