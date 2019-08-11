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Çiğli'de Sahne Trockyablues'un

Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen "Yaz Konserleri" kapsamında Yeni Mahalle’de sahne alan Trockyablues Grubu, dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen "Yaz Konserleri" kapsamında Yeni Mahalle'de sahne alan Trockyablues Grubu, dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.



Çiğli Belediyesi, Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen "Yaz Konserleri" etkinlikleriyle Çiğlili vatandaşlara sıcak yaz akşamlarında müzik ziyafeti verilmeye devam ediyor. Yeni Mahalle'de düzenlenen ve Trockyablues Grubu'nun sahne aldığı konser, her yaştan vatandaşın yoğun katılım gösterdiği coşkulu bir dinleyici kitlesi tarafından takip edildi. Konserde sahne alan Trockyablues Grubu'nun dillendirdiği birbirinden eğlenceli şarkılara eşlik eden mahalle sakinleri, müziğin keyfini doyasıya yaşadı.

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