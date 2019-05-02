Çiğli'de sanat atölyesi yıl sonu sergisi

İzmir'de, Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen "Sanat Atölyesi Yıl Sonu Sergisi" Çiğli Belediyesi Sergi Salonunda geniş katılımlı törenle açıldı.

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu Sanat Atölyesi Yıl Sonu Sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Törene; Çiğli Belediye Başkan Yardımcıları Ali Rıza Koçer, Sevil Boran, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar ve kursiyerler katıldı. Sanat kursları eğitmeni Martıgül Kalkan tarafından verilen kurslarda kursiyerler; yağlı boya resim, naht, ahşap boyama, alimünyum folyo rölyef, seramik, heykel ve güzel sanatlar fakültesi sınavlarına hazırlık kursları aldı. Kış dönemi kursunu tamamlayan 82 kursiyer, belge almaya hak kazandı. Birbirinden güzel eserlerin sergilendiği Sanat Atölyesi Yıl Sonu Sergisinin 3 Mayıs tarihine kadar gezilebileceği ifade edildi.

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yaz döneminde de, güzel sanatlar fakültesi sınavlarına hazırlık, güzel sanatlar lisesi sınavlarına hazırlık, çocuklar için resim kursu (9 yaş ve üzeri), kara kalem (yetişkinler için) çalışmaları kursu verilecek.