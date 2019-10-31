Çiğli'de sanat gecesine yoğun ilgi

İzmir'in Çiğli ilçesinde, belediye tarafından yapılan sanat gecesinde vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Çiğlili sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sanat gecesi, Akvaryum Kafe'de gerçekleştirildi. Etkinlikte şair Cezmi Ersöz ve müzisyen Vedat Sakman sahne aldı. Sanatçılar, seslendirdikleri birbirinden önemli eserleriyle vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Düzenledikleri kültürel etkinliklerle Çiğli'yi sanat ile anılan bir kent yapmak istediklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Göreve geldiğimiz süreç içerisinde farklı içerikte birçok kültür ve sanat etkinliğini Çiğlililer ile buluşturduk. Bu akşam da değerli sanatçılarımız Cezmi Ersöz ile Vedat Sakman'ın sahne aldığı çok güzel bir etkinlikte Çiğlili sanatseverlerle bir araya geldik. İzmir'de sanat denince söz sahibi olacağımız bir kent oluşturmak için aynı istek ve arzuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.