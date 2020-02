Çiğli'de sokak temizliği devam ediyor

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri, temizlik personeli, muhtarlar ve çevreye duyarlı vatandaşların katılım gösterdiği temizlik çalışması Ataşehir Mahallesinde başladı. Vatandaşların da katılım gösterdiği çalışmalar sonucunda mahallede bulunan sokaklar, caddeler, park alanları ve boş araziler dip bucak temizlendi. Temizlik çalışmaları daha sonra Sasalı Mahallesinde devam etti. Muhtarlık binası önünde başlayan çalışmalar, kadınlar ve çocukların da büyük desteğiyle kısa süre içerisinde tamamlandı. Temizlik seferberliği İzkent ve Çağdaş Mahallelerinde kapsamlı şekilde yürütüldü.

Başkan Gümrükçü: “Mahallelerimiz pırıl pırıl”

Her hafta pazartesi günü yürütülen temizlik çalışmalarının Çiğli kamuoyu tarafından destek gördüğünü vurgulayan Başkan Utku Gümrükçü, “Belediye olarak Çiğlimizin her bir köşesini pırıl pırıl yapmak için her hafta farklı mahallelerde vatandaşlarımızla birlikte temizlik çalışması yapıyoruz. Çalışmalara bizzat katılıyorum. Çevremizi temizlerken vatandaşlarımızla sohbet etme ve vakit geçirme imkanı da buluyoruz. Halkımız bu çalışmalara çok sahiplendi. Farkındalık amacıyla başlattığımız bu çalışmaların bir davranış haline geldiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor” dedi.