Çiğli'de temizlik seferberliği

İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından, 5 Haziran Dünya Çevre Gününde 295 personel ve 69 hizmet aracının yer aldığı geniş kapsamlı temizlik seferberliği başlatılırken, parklar, sokaklar ve caddeler dip bucak temizlendi.

Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün göreve gelmesiyle birlikte her hafta pazartesi ve perşembe günleri farklı mahallelerde temizlik çalışmalarının yapıldığı Çiğli'de, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında farkındalık oluşturacak bir uygulamaya imza atıldı.

Eş zamanlı olarak birçok mahallede gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler; parkları, sokakları, caddeleri, kaldırımları ve atıl durumdaki boş arazileri dip bucak temizledi. Başlatılan çalışmalarda 295 personel ve 69 hizmet aracı görev aldı. 6 ve 7 Haziran tarihlerinde de devam edecek olan çalışmalar ile tüm mahallelerin temizlenmesi planlandığı belirtildi.

Başkan Gümrükçü: "Kentimizin geleceği için çalışıyoruz"

Gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakmak için çevre temizliğine önem verdiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Çevre ve doğa dostu belediyecilik anlayışıyla kent temizliği konusunda bir bilinç oluşturmak için göreve geldiğimiz günden bugüne çalışmalarımızı titizlikle ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Belediyecilik yalnızca kentlerin bugününü değil geleceğini de planlamaktır. Çiğli Belediyesi olarak, biz de tüm hizmet ve projelerimizi bu sorumlulukla hayata geçiriyoruz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde farkındalık oluşturmak adına temizlik seferberliği başlattık. 3 gün boyunca tüm mahallelerimizi temizleyeceğiz. Başka ilçelerden veya şehirlerden kentimize gelen misafirlerin imreneceği, çocuklarımızın ise gelecekte sağlık ve huzurla yaşayacağı bir Çiğli'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.