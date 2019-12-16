Çiğli'de Türk Sanat Müziği rüzgarı

Çiğli Belediyesi tarafından Fakir Baykurt Salonunda düzenlenen Çiğli Türk Sanat Müziği Korosunun sahne aldığı etkinliğe, Çiğli başta olmak üzere komşu ilçelerden sanatseverler de yoğun ilgi gösterdi. Gece boyunca, Türk Sanat Müziğinin birbirinden değerli eserleri hep bir ağızdan söylendi.

Çiğli sanat ile anılacak

Çiğli'yi sanat ile anılan bir kent hüviyetine kavuşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Göreve geldiğimiz süreç içerisinde farklı içerikte birçok kültür ve sanat etkinliğini düzenledik. Bu akşamda Çiğli Türk Sanat Müziği Korosunun sahne aldığı bu güzel etkinlikte sanatseverlerle bir araya geldik. Birbirinden güzel Türk Sanat Müziği eserlerini dinlediğimiz bu keyifli gecede bizlerle birlikte olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sanatın, toplumların gelişimine olan katkısını göz önünde bulundurarak, Çiğlili hemşehrilerimizi sanatla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.