Çiğli'de vatandaşların talebi çözümsüz kalmıyor

Çiğli Belediyesi, kurum içi işleyişteki köklü değişiklikler ile 2020 yılında vatandaşlardan gelen 24 bin 503 talebin 22 bin 713'üne çözüm üreterek yüzde 92.69'luk bir başarı oranı yakaladı.

Vatandaşlardan gelen taleplerin büyük oranda çözüme kavuşturulduğu Çiğli'de, sosyal yardım çalışmaları da Başkan Utku Gümrükçü'nün öncülüğünde yıl boyunca devam etti. Covid-19 salgınının ekonomiye olan olumsuz etkisinin hissedilir kılındığı bu süreçte, vatandaşlar en çok mutfak ihtiyaçları ve hijyen konularında destek talebinde bulundu. Çiğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce sürdürülen yardım çalışmaları kapsamında; kuru gıda, taze sebze, sıcak yemek ve kırtasiye ihtiyaçları başta olmak üzere kurban bağışı, tüp, hijyen paketleri ve bebeklerin temel ihtiyaçları konusunda vatandaşlara destek verildi.

Şikayetlerdeki düşüş dikkat çekici

Vatandaşların taleplerini ve ihtiyaçlarını sistematik bir şekilde çözüme kavuşturmak adına belediye hizmet binasının girişinde Halkla İlişkiler, İnsan Kaynakları, Yazı İşleri ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü birimlerinden yetkililer bulunduran Çiğli Belediyesinin bu uygulaması, taleplerle ilgili şikayetlerde de ciddi düşüş sağladı.

Başkan Gümrükçü: "İşim hallolmadı dönemi bitti”

Başarılı belediyeciliğin halkın sorunlarına çözüm üretmek ile doğru orantılı olduğunu ifade eden Başkan Gümrükçü, “Vatandaşlarımıza kaliteli ve hızlı hizmet sağlamak adına belediyemizin kurum içi işleyişinde köklü değişiklikler yaptık. Bu doğrultuda belirli birimlerimizden personellerimizi belediyemizin giriş katında görevlendirdik. Personellerimizin yanı sıra her hafta bir başkan yardımcımız da giriş katta nöbetçi olarak vatandaşlardan gelen taleplerin durumuyla ilgili incelemelerde bulunuyor. Böylece belediyemize gelen vatandaşlarımızı doğru yönlendiriyor ve taleplerini sürüncemede bırakmadan hızlı olarak çözüme kavuşturuyoruz. Bu hizmetimizin yanı sıra belediye hesaplarımıza gelen istek, talep ve şikayetleri tek bir merkezde topladığımız CRM sistemiyle de taleplerin çözüme ulaştırılma süresini 16 günden 12'ye indirmiş bulunuyoruz. Bu uygulamalarımıza yönelik vatandaşlarımızdan da olumlu geri dönüşler alıyoruz. Yeni yılda Halk Masası uygulamamızı ve online randevu sistemimizi de hizmete sunarak çözüm üretme sürelerini çok daha kısaltacağız. Çiğlili hiçbir hemşehrimize ‘Belediyeye gittim ama sorunum çözülmedi' dedirtmemek için bundan sonra da aynı istek ve arzuyla halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.