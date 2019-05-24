Çiğli'de vezneler hafta sonu açık

Vergisini ödemek isteyen vatandaşların mağdur olmaması için Çiğli Belediyesi veznelerini hafta sonu açık tutacak. Çiğli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların cezalı vergi ödememesi için veznelerin cumartesi ve pazar günü de 08.30 ile 16.30 saatleri arasında hizmet vereceğini belirtti.

İnternetten ödeme kolaylığı sunuluyor

2019 yılı emlak ve çevre temizlik vergilerinin birinci taksitini ödemek isteyen vatandaşlar Çiğli Belediyesi veznelerinden işlem yapabilecekler. Hafta içi mesai saatlerinde hizmet verecek vezneler, vatandaşları mağdur etmemek için hafta 25 ve 26 Mayıs tarihinde açık kalacak. Vergi ödemelerini internet üzerinden yapmak isteyenler ise http://www.cigli.bel.tr/ebelediyem/ web adresinden online olarak yapabilecek. Bankalar aracılığı ile ödeme yapmak isteyen vatandaşlar ise TC kimlik veya sicil numarasıyla Vakıfbank TR280001500158007294271495 nolu hesaba tüm şubelerden, dileyen vatandaşlar da 678894 numaralı posta çeki hesabı üzerinden PTT aracılığıyla vergi borçlarını ödeyebilecek. Vatandaşların ödeme yaparken dikkat etmesi gereken hususlar ise şöyle; belgelerde ad ve soyad yazımı, sicil numarası ve vergi dönemi ile türünün belirtilmesi.