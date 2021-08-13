Çiğli'de yapı stoku envanteri için çalışmalar sürüyor

30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen büyük İzmir depremi sonrasında, deprem birimini kurarak acil eylem planı hazırlıklarını vakit kaybetmeden başlatan Çiğli Belediyesi, bu anlamda önemli bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İnşaat Bölümü akademisyenlerinin desteği, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katkılarıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, Çiğli'deki tüm binaların yapı stoku envanteri çıkarılacak.

Başkan Gümrükçü: “Dirençli bir Çiğli oluşturacağız”

Saha çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Dirençli kent oluşturma vizyonumuz çerçevesinde 30 Ekim depreminin ardından Çiğli halkının depreme karşı güvenilir konutlarda yaşaması için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bu amaçla, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinin desteği sayesinde lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımı ile Yapı Stoku Envanteri için saha çalışmasına başlamış bulunuyoruz" dedi.

"Deprem değil ihmal öldürür"

Gümrükçü, "Bu çalışma ile Çiğli sınırlarında hali hazırda kullanılmakta olan yapıların teknik bilgilerinin ve fiziki durumlarının değerlendirilmesi ile yapı güvenliği açısından ne durumda olduklarının ortaya çıkarılması ile ileride yaşanması olası bir deprem için yapı stokunun tespiti gerçekleştirilecektir. Bu çok kıymetli bir çalışma olacak. Çiğli'de 30 binden fazla yapı var. Bunları teker teker inceleyeceğiz. İlçemizin binalarının durumu bu çalışma ile ortaya çıkacak. Hangi bölgede ne kadar bina sorunlu bunun verisini toplamış olacağız. Belediye olarak sorunlu bölgelerde önlemlerimizi bu verilere göre alacağız. Deprem değil ihmal öldürür. Biz belediye olarak üstümüze düşen görevi yerine getireceğiz. Tüm vatandaşlarımızın canını ve malını korumakla görevliyiz."

"İKÇÜ'nün varlığı bizim için şans"

Çiğli'nin geleceğini güvence altına almak adına çalıştıklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, “Vatandaşlarımızın mutlu, huzurlu ve güven içerisinde yaşayacağı bir kent oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sınırlarımızda Katip Çelebi Üniversitesi'nin olması bizim için büyük şans. Hep dediğim gibi yolumuzu bilim aydınlatmalı. Bilim insanlarının bu çalışmadaki desteği bizi daha güçlü kılacak. Çalışmalara katılarak bizlere destek olan tüm hocalarımıza ve öğrencilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.