Çiğli'de yaşayan çiftlere “Bir yastıkta 40 yıl” jesti

Çiğli Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından Çiğli'de yaşayan 40 yıl ve üstü evli çiftler için müzikli eğlence düzenledi. Mahalle muhtarları tarafından tespit edilen çiftler, belediyenin 14 Şubat Sevgililer Günü kutlama etkinliği için davet edildi. Çiğli Belediyesi Akvaryum Kafe'de bir araya gelen çiftler müzik eşliğinde bol bol şarkılar söyleyip, dans ettiler.

Tüm masaları tek tek dolaşarak çiftlerle sohbet eden Başkan Utku Gümrükçü, 40 yıllık evliliklerinden dolayı çiftleri kutlayarak onlara “Bir yastıkta 40 yıl” yazan yastıklar hediye etti. Mahalle muhtarlarının da eşleriyle katıldığı etkinlikte, tüm çiftlerin 14 Şubat Sevgililer Gününü kutlayan Başkan Gümrükçü, “Ben 40 yıl boyunca sürdürdüğünüz sevgi ve birliktelik için sizleri kutluyorum. Tüm büyüklerime saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Çocuklarınızın da bu topluma çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Herkese uzun ömürler diliyorum. Allah bir yastıkta kocatsın. Çiğli Belediyesi olarak elimizden gelen katkıyı sizlere sunmak istiyoruz. İyi ki varsınız” dedi.