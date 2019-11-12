Çiğli'de yazar ve okurlar sokakta buluştu

İzmir'in Çiğli ilçesinde düzenlenen "Edebiyat Sokakta" etkinliğinde yazar ve şairler, Kasaplar Meydanı'nda okurlarla bir araya geldi.

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Edebiyat Sokakta" etkinliği ilgi gördü. Etkinlikte 48 yazar ve şair, gün boyunca kitaplarını okurları için imzaladı. Kasaplar Meydanı'ndaki etkinlikte vatandaşlar, yazarlarla sohbet etme imkanı da buldu.

Kentlerin gelişiminin sanata, bilime ve edebiyata verdiği önemle ölçülebileceğini vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, şöyle konuştu:

"Toplumların ilerlemesinde kültür ve sanat önemli bir yer tutuyor. Sanatçılarımızın da toplumla buluşmasını önemsiyoruz. Çiğli'de yaşayan vatandaşlarımızın edebiyattan uzak kalmasını istemiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Edebiyat Sokakta etkinliğiyle birbirinden değerli yazarlarımızı Çiğlili hemşehrilerimizle buluşturduk. Vatandaşlarımız, beğeniyle okudukları yazarlarla sohbet etme ve fotoğraf çektirme imkanı buldular. Kitaplarını imzalattılar. Kentimizin düşünsel gelişimine katkı sağlayacak bu tür etkinliklerimiz devam edecek."