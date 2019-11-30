Çiğli'de yeni logo için halk oylaması başladı

Yeni logo için halk oylamasına katılmak isteyen vatandaşlar 4 Aralık Çarşamba günü saat 17.30'a kadar oylarını kullanabilecek.

Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen logo tasarım yarışmasına akılda kalıcılığı ve işlevsel niteliğiyle Çiğli'nin tarihi, sosyolojik ve kültürel yapısının anlatıldığı evrensel değerlerle üretilmiş 339 eser katıldı. Birbirinden değerli bilim ve sanat insanlarından oluşan jüri tarafından yapılan hassas elemeler sonucunda üç logo tasarımı finale kaldı. Finale kalan eserler ile belediyenin mevcut logosu halk oylamasına sunuldu.

Çiğli'nin logosunu belirlemeye katkı sunmak isteyen vatandaşlar, 4 Aralık'a kadar Çiğli Belediyesi'nin http://cigli.bel.tr/bilgilendirme/Logo-Yarismasi-Halk-Oylamasi.html adresinden oylamaya katılabilecek. Yapılacak oylamada en fazla oyu alan tasarım Çiğli Belediyesi'nin yeni logosu olacak.

Jüri'de uzman isimler yer aldı

Logo yarışmasının jüri üyeleri arasında Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İAOSB Bölge Müdürü Doğan Hüner, Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Grafik Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Ömer Durmaz, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Doç. Dr. Ekin Boztaş, Katip Çelebi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinden Doç. Dr. Uğur Bakan, Yaşar Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Emre Yıldız, İzmir Reklamcılar Derneği'nden Semih Akın Tozlu, Karikatürist Ömer Çam ve Heykeltraş Ekin Erman yer aldı.

Halk oylamasının birincisi 7 bin 500 TL, ikincisi 5 bin TL, üçüncüsü ise 2 bin 500 TL ödül alacak. Jüri tarafından belirlenen diğer 3 kişiye ise bin TL mansiyon ödülü verilecek.

“Yeni logomuz Çiğli'yi anlatacak”

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli'nin fiziki, tarihi ve kültürel olarak farklı zenginlikleri bünyesinde barındırdığını belirterek, “Çiğlimiz her yönüyle değişiyor ve gelişiyor. Kentimize, bu değişimi anlatan yeni bir logo kazandırmak istiyoruz. Bunu da 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın katılım gösterebileceği bir yarışmayla yapacağız. Yarışmanın birinci etabında yer alan jürimizde birbirinden değerli bilim insanları ve sanatçılar yer aldı. Finale kalan eserler içinden yeni logomuz ise başlattığımız halk oylaması ile belirlenecek. Tüm vatandaşlarımızı logomuzu belirlemeyle davet ediyorum” dedi.