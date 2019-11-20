Çiğli'de yoğun ilgi gören söyleşi

İzmir'in Çiğli ilçesinde, yazar-yönetmen Vecdi Sayar ve şair-yazar Cezmi Ersöz'ün katılımıyla "Yunan ve İranlı Yönetmenlerin Gözüyle Börklüce" isimli film gösterimi ve söyleşi düzenlendi.

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katıldı. Fakir Baykurt Salonunda düzenlenen etkinliğe şair-yazar Cezmi Ersöz ve yönetmen-yazar Vecdi Sayar'ın yanı sıra Uluslararası Börklüce Sineması Atölyesi Proje Koordinatörü Tahsin İşbilen de katıldı. "Yunan ve İranlı Yönetmenlerin Gözüyle Börklüce" isimli film gösterimi ve söyleşiye farklı noktalardan sinemaseverler ilgi gösterdi.

Kültür ve sanata verdikleri önemin devam edeceğinin altını çizen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli'de yaşayan her vatandaşımızın sanatla bir şekilde etkileşim içerisinde olması için çaba harcıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne farklı içerikte birçok kültürel etkinliği hayata geçirdik. Bugün de sinemasever vatandaşlarımıza yönelik anlamlı bir gece düzenledik. Verimli ve bir o kadar da keyifli bir etkinlik oldu” dedi.