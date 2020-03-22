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Çiğli'de zabıta ekiplerinden pazar yerlerine eldiven dağıtımı

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında çok çeşitli tedbirler alarak yoğun biçimde halkı bilinçlendirme çalışmaları yürüten Çiğli Belediyesi bu kez pazar yerlerinde zabıta ekipleri aracılığıyla hem vatandaşa hem de pazarcı esnafına eldiven dağıttı.

Pazaryerleri ise günün erken saatlerinde temizlik ekiplerince dezenfektan maddelerle yıkandı.


Halk sağlığını tehdit eden korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirleri en üst seviyeye çıkaran Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, halkın yoğun olarak bir arada bulunduğu yerler olan pazar yerlerinde bir dizi tedbirler aldı. Çiğli Belediyesi temizlik işler ekipleri pazaryerlerini kurulmadan önce dezenfektan maddelerle yıkayarak temizledi. Zabıta ekipleri ise pazaryerlerinde hem vatandaşa hem de pazarcı esnafına alışverişlerini daha hijyenik koşullarda yapmaları ve el temasından kaçınmaları için eldiven dağıttı.



“Halkımız uyarıları dikkate almalı”


Korona virüs salgınına karşı çalışmaların ilçe genelinde sürdüğünü ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, “Zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte vatandaşlarımızın toplu olarak bir arada bulunduğu pazaryerlerinin temizliğine ekstra önem veriyoruz. Temizlik işleri ve zabıta müdürlüğü ekiplerimizi bu doğrultuda pazaryerlerimizde görevlendirdik. Ekiplerimiz, pazaryerini dezenfektan ve suyla temizledi. Pazar esnafımız ve vatandaşlarımız arasında el teması kurulmaması için eldiven dağıttı. Çiğli Belediyesi olarak korona virüs ile mücadele konusunda çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu noktada vatandaşlarımızdan tek beklentimiz, yapılan uyarılara azami derecede uymalarıdır” dedi.

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