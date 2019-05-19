Çiğli'deki kutlamaların adresi Mektebim Okulları oldu

Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İzmir'in Çiğli ilçesinde Mektebim Okullarında düzenlenen törenle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının Çiğli'de bu yılki adresi Mektebim Okulları oldu. Çiğli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği resmi törenler, Mektebim Okulları Çiğli Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Okula gelen misafirleri Türk bayrakları ile karşılayan öğrenciler, hazırladıkları gösterilerle de törene katılanlardan büyük alkış aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak ile Çiğli İlçe Emniyet Müdürü Şenol Kurt, Çiğli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Nedim Köksal, Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu ve diğer protokol üyeleri katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Mektebim Okulları öğrencilerinden Emre Aşkın, öğretmenlerden ise Aylin İlksel Kaleli'nin yaptığı törende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi.

19 Mayıs'ın Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının atıldığı gün olduğunun söyleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Nedim Köksal, Hüseyin Celep'in 19 Mayıs şiirini de okuduğu konuşmasında, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda atılmış en büyük adımın 100. yıl dönümü kutlu olsun. Geçmişini, tarihini, kültürünü bilen, değerlerine sahip çıkan ve bunları gençlerine aktarabilen toplumlar ilelebet yaşama hakkına sahiptir” diyerek gençlere spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi ile devam eden tören, Mektebim Okulları öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo ve “19 Mayıs Korosu” ile devam etti. Tören, Mavişehir Spor Kulübü ve Mektebim öğrencileri işbirliğinde hazırlanan step-aerobik-jimnastik gösterisi ile son buldu.

Kütüphane açıldı

Törenin ardından protokol üyeleri, Mektebim Okulları tarafından hazırlanan 19 Mayıs sergisini gezdi. Protokol üyeleri, ardından okul içerisinde oluşturulan Atilla İlhan Kütüphanesi'nin açılışını yaptı.