Çiğli'deki parklarda dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştı

Çiğli Belediyesi tarafından çocuk ve gençleri 3 Haziran'dan itibaren haftada iki gün ağırlayacak parklarda büyük temizlik çalışması başlatıldı. Parklar iyice yıkanıp dezenfekte edilirken Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çocuklarımızın parklarda güvenle oynayabilmelerini istiyoruz” dedi.

Çiğli Belediyesi tarafından ilçede bulunan parklarda dezenfeksiyon çalışmaları hız kazandı. Covid-19 tedbirleri kapsamında çocuk ve gençlere uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3 Haziran'dan itibaren gevşetilerek haftada iki gün sokağa çıkma izni getirilmesinin ardından Çiğli Belediyesi de önlemleri artırdı. 0-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin sokakta bulunma süresinin de artırılmasını dikkate alan ekipler oyun parklarını hem yıkadı hem de her köşesini dezenfekte etti.

Parklarda detaylı temizlik

Çocukların sosyal aktivite alanlarını güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için hem temizlik hem de dezenfekte çalışması yaptıklarını belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Çocuklarımızı ve ailelerini Covid-19 salgınına karşı korumak adına sürecin başından itibaren bir çok önlem aldık. İlçe genelinde parklarımızı dezenfekte edip kullanıma kapatmıştık. Ancak artık çocuklarımız haftada iki gün evlerinden dışarı çıkabilecek. İlk gittikleri yerlerin başında da parklar geliyor. Bu nedenle Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz parklarda yoğun temizlik ve dezenfekte çalışmalarına başladı. Parklarımızda yeniden çocuk cıvıltılarını duymak bizleri çok mutlu edecek. Çocuklarımızın sağlığı ve mutluluğu bizim için çok önemli” dedi.