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Çiğlili kadınlar pilates kursunda buluşuyor

Çiğli Belediyesi tarafından, kadınların sosyal ve sportif faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek amacıyla spor okulları bünyesinde başlattığı pilates kurslarında her yaştan kadına sağlıklı egzersiz yapma imkanı sunuluyor.


Ataşehir ve Harmandalı Spor Salonlarında 100'e yakın kadının katılım gösterdiği pilates kursları, uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Sağlanan hijyenik ortamda verilen kurslara gösterilen ilgi her geçen gün artıyor. Kursların kendileri için verimli ve eğlenceli geçtiğini belirten kursiyerler, Çiğli Belediyesi'nin kadınlara yönelik hayata geçirdiği sportif ve kültürel etkinliklerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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