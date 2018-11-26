Çiğlili öğretmenler gecede buluştu

Çiğli'de görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Çiğli Belediyesi tarafından Pelikan Sosyal Tesislerinde düzenlenen gecede bir araya geldi.

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Çiğli'de bulunan tüm ilk ve orta dereceli okullarda görev yapan öğretmenlere, Evka 2 semtinde bulunan Pelikan Sosyal Tesislerinde yemek verdi. Öğretmenlerin oldukça yoğun ilgi gösterdiği geceye CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu, meclis üyeleri, bürokratlar ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Gecede konuşma yapan Başkan Hasan Arslan, bir toplumun ilerleyebilmesinin, demokratikleşmesinin, çağdaşlaşmasının temelinde verilen eğitim ve öğretmenlerin yattığını söyledi. Başkan Hasan Arslan sözlerini şöyle sürdürdü; “Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana kadar görev yapan tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyor, halen görev yapan öğretmenlerimizi de saygıyla selamlıyorum. 95 yıllık Cumhuriyetimizin ayakta kalması için eğitim verdiniz. Çağdaş öğretmenlerimiz var oldukça cumhuriyet ve demokrasi var olmaya devam edecektir. Hepinize başarılar diliyor, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü de kutluyorum” diye konuştu.

İzmir Milletvekili Atilla Sertel ise ülkenin ilerleyebilmesi ve çağdaş demokrasinin var olabilmesi için öğretmenlere çok iş düştüğünü belirterek, “Tüm öğretmenlerimizi verdikleri eğitim mücadelesinden dolayı kutluyorum” dedi.

Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak da Mustafa Kemal Atatürk ve geçmişte görev yapmış tüm öğretmenleri saygı ve rahmetle andıklarını belirterek, “Tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.