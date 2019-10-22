Çiğli'nin banklarını ve çöp konteynerlerini öğrenciler üretecek

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, okullarla ortak proje geliştirmek üzere ilk olarak 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ve Aydoğan Yağcı Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM)'ni ziyaret etti. Ziyaretlerde öncelikle okulların ihtiyaçlarının karşılanması konuşuldu. Yapılan görüşmede okul bünyesinde bulunan mesleki bölümlerin ürettiği ürünler incelendi.

75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Oya Adataş, okullarında, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Devlet Hastanesi gibi birçok kamu kuruluşunun ve özel sektörün talep ettiği mobilya ürünleri üretildiğini söyledi. Adataş, okul bünyesindeki döner sermaye işletmesi sayesinde yapılan bu üretimlerden elde edilen gelir ile öğrencilere katkı sağlayacak ücret ödediklerini belirtti.

Mobilya, bank ve çöp konteynerlerini okul üretsin önerisi

Atölyeleri gezen ve öğrencilerle sohbet eden Başkan Gümrükçü, belediyenin ihtiyaç duyacağı; mobilya, bank ve çöp konteynerlerini okulun üretmesini ve tamir etmesini önerdi. Gümrükçü, "Bazı ürünleri geri dönüşüm malzemeleri kullanarak üretelim. Bu üretim sayesinde hem öğrencilerimize maddi destek sağlayalım hem de dönüşüm ekonomisine katkı sağlayarak çevreyi koruyalım" dedi.

"Meslek lisesi memleket meselesidir"

Başkan Gümrükçü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meslek liselerinin sonuna kadar desteklenmesi gerekiyor. Meslek lisesi memleket meselesidir. Ülkenin teknik eleman ihtiyacı gün geçtikçe artıyor. Bu nedenle meslek liselerinin üzerine titrememiz, elimizden gelen desteği vermemiz gerekiyor. Çiğlimiz büyük bir sanayi bölgesi. Sanayimizin de ara eleman ihtiyacı çok fazla. Biz meslek liselerinin güçlenmesini sağlayacağız ki sanayimiz buralardan beslensin. Önümüzdeki günlerde 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile protokol yaparak çok güzel işlere imza atacağımıza eminim" şeklinde konuştu.

"Özel yetenekli öğrencileri en üst seviyede geliştirmek için çalışıyoruz"

Başkan Gümrükçü, diğer okul ziyaretini ise Aydoğan Yağcı Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM)'ne yaptı. Gümrükçü, okulun ihtiyaçları üzerine idari ve akademik kadro ile görüştü. Okul Müdürü Gözde Aydoğan, "Okulumuz en fazla öğrenciyi Çiğli ve Karşıyaka'dan alıyor. Bergama'dan gelen öğrencilerimiz var. Özel yetenekli öğrencileri tanımak, yeteneklerini fark ettirerek en üst seviyede geliştirmek için çalışıyoruz; ayrıca toplumumuzun kültürel ve manevi değerlerini yaşayan kazanımlarını ülkesi ve milletinin faydası için kullanan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, öz güvenli, yenilikçi, üretken, demokratik ve mutlu bireyler olmalarını sağlayan, araştırmacı, sorun çözme yeteneğine sahip gençler yetiştirmek hedefindeyiz. Çocuklarımızın bilim ve sanat alanlarında lider ve geleceği yönlendiren bireyler olmaları için gereksinim duydukları özel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilinçsel duyusal ve sosyal olarak gelişimlerini ortaya çıkaracak her türlü ortamı sağlamak için çabalıyoruz" dedi.

Öte yandan Başkan Gümrükçü, şöyle devam etti:

"BİLSEM Karşıyaka'dan itibaren İzmir'in tüm kuzey bölgesindeki öğrencilere hizmet veriyor. Bine yakın öğrencisi var. Dolayısıyla ihtiyaçları çok fazla. Sınırlarımızın içinde olması Çiğlili çocuklar için büyük şans. Bu şansı Çiğli dışındaki çocuklarımızın da en iyi şekilde kullanabilmesi için okulumuzu destekleyeceğiz. Verimli bir görüşme geçirdik."