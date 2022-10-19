Çiğli'nin ilk sanat akademisi Kaklıç'ta açıldı

Çiğli Belediyesi Kaklıç Sanat Akademisi, Kaklıç Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kaklıç Mahallesi'ni bir sanat köyüne dönüştürme çalışmalarını Belediye Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğünde sürdüren Çiğli Belediyesi, bu doğrultuda önemli bir projeyi hayata geçirdi. Heykel, resim, seramik ve su kabağı süsleme kurslarının düzenleneceği Kaklıç Sanat Akademisi, Kaklıç Mahallesi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Akademi bünyesinde düzenlenecek kurslara, Kaklıç ve Sasalı Mahallesi sakinleri başta olmak üzere Çiğlili tüm vatandaşların ücretsiz katılabileceği bildirildi. Kursiyerler ürettikleri sanat ürünlerini, kurulacak stantlarda satarak aile bütçelerine de katkı sağlayabilecek.

Kaklıç Sanat Akademisi, faaliyetlerine Türkiye'nin saygın heykeltıraşlarından Ekin Erman'ın resim ve heykel sergisi ile başladı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, açılışa katılan vatandaşlar ile birlikte sergiyi gezerek Erman'ın birbirinden güzel eserlerini inceledi.

Başkan Gümrükçü: “Hayalimizdeki Kaklıç için önemli bir adım”

Kaklıç Sanat Akademisi açılış töreninde konuşan Başkan Gümrükçü, “Kaklıç, şehir merkezine yakınlığı, sahip olduğu doğal güzellikler, muhafaza ettiği köy dokusu ve sanatsal üretim potansiyeli ile ender görülen yerleşim yerlerinden birisi. Çiğli Belediyesi olarak, Kaklıç'ın bu özelliklerini doğru değerlendirerek bir sanat köyü inşa etmek istiyoruz. Açılışını yaptığımız Sanat Akademisi ile hem farklı alanlarda sanatsal üretimde bulunmak isteyen sanatçıları tek bir merkezde buluşturacağız hem de sanatsal üretime dahil olmak isteyen vatandaşlarımıza ücretiz kurslar vereceğiz. Akademi bünyesinde üretilen sanat eserlerinin bölge halkına katma değer olarak dönmesi için de çalışmalarını tamamlamak üzere olduğumuz iki sanat sokağında stantlar kuracağız. Kaklıç'ı hayalini kurduğumuz sanat köyü hüviyetine kavuşturduğumuzda gerek o bölgenin gerekse Çiğlimizin kültür, sanat ve ekonomik anlamda çehresi değişecek” ifadelerini kullandı.

Ekin Erman: “Köyümde sergi açmanın mutluluğunu yaşıyorum”

Yaşadığı köyde sergi açmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Heykeltıraş Ekin Erman, “1996 yılında Kaklıç'ta ilk atölyemi kurdum. Bir yıl sonra da burada yaşamaya başladım. 16 yıllık süreçte Kaklıç'ta önemli sanatçılarla tanışma ve birlikte çalışma fırsatı buldum. Çok değerli komşuluk ve dostluklar edindim. Son dört yıldır sanatsal üretimin yanı sıra sanata ilgi duyan gençlere yönelik eğitimler düzenliyorum. Başkanımız Utku Gümrükçü'nün göreve gelmesinin ardından gerçekleştirilen çalışmalarla Kaklıç'ın tanınırlığı ve bilinirliği arttı. Başka heykeltıraş arkadaşlarımız da buraya yerleşmeye başladı. Bir sanatçı olarak sanata değer veren bir belediye başkanına sahip olmaktan dolayı şanslıyız. İhtiyaç duyduğumuz her an yanımızda oluyor. Desteklerinden ötürü bir kez daha kendisine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Mehmet Aydoğdu: “Mahallemizin değeri artıyor”

Kaklıç Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydoğdu, “Başkanımız Utku Gümrükçü'nün mahallemize gösterdiği ilgiden dolayı mutluyuz. Her türlü ihtiyacımızla yakından ilgileniyor. Köy halkının ekonomisine destek olmak için hayvancılığı, tarımı ve balıkçılığı destekliyor. Yöresel lezzetlerimizin markalaşması adına çalışmalar yürütüyor. Sanat sokaklarımız da tamamlanmak üzere. Tüm bu hizmetler Kaklıç Mahallemizin değerini artıyor” diye konuştu.

Açılış törenine ayrıca; CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, Çiğli Kent Konseyi Başkanı İbrahim İncesu, Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, dernekler, muhtarlar ve vatandaşlar katılım gösterdi.