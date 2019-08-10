Çiğli'nin incisi Kuş Cenneti misafirlerini bekliyor

8 bin hektarlık alanıyla 289 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Çiğli'nin güzide turistlik merkezi Kuş Cenneti, turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Doğal iklimi ve birbirinden farklı kuş türleriyle misafirlerine keyifli ve unutulmaz bir deneyim sunan Kuş Cenneti; gözlem kuleleri ve bisiklet parkuruyla çeşitli sosyal aktivite alanlarını da bünyesinde barındırıyor. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çeşme'ye astığı afişlerle Çeşme'ye gelen turistleri İzmir Kuş Cenneti'ni görmek üzere Çiğli'ye davet etti.