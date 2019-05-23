Çiğli'nin mahallelerindeki iftar sofralarına onlarca kişi katılıyor

İzmir'de, Çiğli Belediyesi tarafından, Ramazan ayında; kardeşlik, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma ruhunun pekişmesi amacıyla mahallelerde iftar yemekleri düzenleniyor.

Çiğli Belediyesi'nin gelenekselleşen iftar yemeği programları bu Ramazan ayında da çeşitli mahallerde düzenlenmeye devam ediyor. Çiğli Belediyesi, her yıl Ramazan ayında yaptığı gibi bu yıl da Ramazan ayı boyunca Çiğli'nin farklı mahallelerinde kurulan iftar sofralarında, yüzlerce vatandaşı aynı masa etrafında buluşturuyor. Zaman zaman iftar yemeklerine katılan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de, vatandaşlara iftar yemeği dağıtıyor.

Başkan Utku Gümrükçü, Ramazan ayının bolluk bereket ayı olduğunu belirterek, insanların dayanışma ve birlik içinde bu ayı kardeşçe kutlaması gerektiğine inandığını söyledi. Ramazan ayında verilen iftar yemeklerinin yardımlaşma ve paylaşma duygusunu pekiştirdiğini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Ramazan ayında dostluk, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik ön plana çıkıyor. Mütevazı iftar yemeklerimize yoğun ilgi gösterdikleri için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çiğli'de Ramazan ayı coşkusuna dahil olabilmek çok güzel. Tüm vatandaşlarımız için Ramazan sofralarına bir parça katkımız olabilirse kendimizi mutlu sayarız. Çiğli halkıyla bir arada olmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı iftar yemeklerimize bekliyoruz. Ramazan, bütün bereketi, coşkusu ve huzuruyla sofralarımıza dolsun” diye konuştu.