Çiğli'nin "Pembe Misafirleri" Berlin'de boy gösterecek

Çiğli Belediyesi tarafından hazırlanan flamingo belgeseli Pembe Misafirler, Berlin Bağımsız Film Festivali'nde ön elemeyi geçerek ödül iddiasını sürdürdü.

Çiğli sınırları içerisinde yer alan, İzmir Kuş Cenneti'ndeki flamingoları ve onların yaşamlarını anlatan Pembe Misafirler belgeseline Berlin'den güzel haber geldi. Yönetmenliğini Murad Mammadov ve Pelin Turgut'un yaptığı belgesel, Berlin Bağımsız Film Festivali'nde ön elemeyi geçerek 14 Şubat 2023 tarihinde gösterime girme hakkını elde etti.

Başkan Gümrükçü: “Çiğlimiz hak ettiği yere gelecek”

Pembe Misafirler belgeselinin, Berlin Bağımsız Film Festivali'nde elde ettiği sonuçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Sahip olduğumuz doğal güzellikleri tanıtmak ve kentimizin marka değerini yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pembe Misafirler belgeseli bu anlamda değer verdiğimiz bir eser. Berlin Bağımsız Film Festivali'nde birçok eseri geride bırakarak bir üst aşamaya yükseldi. Başvuruda bulunduğumuz diğer festivallerde de boy gösterecek. Belgeselimiz tüm bu festivallerde milyonlarca kişi tarafından izlenecek. Bu durum Çiğli ve İzmir'in tanıtımı için büyük bir fırsat olacak. Çiğlimiz; tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle hak ettiği yere gelecek” diye konuştu.