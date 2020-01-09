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Çiğli'nin yeni logosu belirlendi

Çiğli Belediyesinin yeni logosu Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında oy birliğiyle alınan kararla yeninden belirlendi.

Çiğli Belediyesinin yeni logosu Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında oy birliğiyle alınan kararla yeninden belirlendi.


Çiğli Belediyesinin ocak ayı olağan meclis toplantısının 2. oturumu Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü başkanlığında gerçekleşti. Meclisin gündemine gelen logonun yenilenmesi maddesi oybirliğiyle kabul edildi. Revize edilerek kabul edilen yeni logoya mavi deniz eklenirken, flamingo da gerçek rengi olan pembeye kavuştu. Mecliste konuşan Başkan Utku Gümrükçü, “2020 yılına belediyemizin logosunu değiştirerek başladık. Belediye meclisinde oy birliği ile kabul edilen yeni logomuz ilçemizin yenilenen enerjisini ve denizle buluşma hayalini yansıtıyor. 2020 yılında tüm hizmetlerde değişim ve artış yılı olacak ” dedi.

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