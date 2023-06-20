Cihan Aktaş, ‘Bucaspor 1928 satılıyor' iddialarını yalanladı

Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu ikinci sırada bitiren Bucaspor 1928'in satılacağı iddialarına yalanlama geldi. Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Aktaş, “Bucaspor'un kupa mücadelesinin önünü kesebilmek adına yine asılsız ve gerçeği yansıtmayan bir gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Ama bunu asla başaramayacaklar. Bucaspor'un satıldığı iddiası koca bir yalandır” ifadelerini kullandı.