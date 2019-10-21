Çıkartılan 8 kiloluk böbrek dokusu, en büyük doku olarak kayıtlara geçti

Dr. Burak Turna'nın gerçekleştirdiği zor bir operasyonla tekrar eski sağlığına kavuştu. Turna, ameliyatla ilgili "Literatürde şimdiye kadar rapor edilen en büyük böbrek dokularından biri olarak kayıtlara geçti" dedi.

İzmir'de yaşayan ve genetik yatkınlığa bağlı oluşan polikistik böbrek hastalığı nedeniyle; ağabeyi, baba ve amcasını kaybeden Kamil Demirci (50), o dönemde hiçbir rahatsızlığı bulunmamasına rağmen yapılan kontroller sonucu kendisinde de polikistik böbrek hastalığı olduğunu öğrendi.

Bir süre sonra böbrek sorunları baş gösteren ve böbreklerindeki kistler patlayarak kanamaya başlayan Demirci, diyalize girmemek için zaman kazanmak amacıyla 5 yıl süren ciddi bir tedavi programına uymak zorunda kaldı.

Çok sıkıntılı günler yaşayan Demirci, 65 kiloya kadar düştü. Böbreklerindeki kanama giderek artan adam, hayatını tehdit etmeye başlayan hastalık karşısında hemen hastaneye yattı.

"İkisi toplamda 50 cm'ye kadar çıkmıştı"

Demirci, sıkıntılı süreçle ilgili, "Doktorlar, konseyler yaparak benimle ilgili bir karara varmaya çalışıyorlardı. En sonunda iki böbreğin de alınması gerektiğine karar verdiler; fakat benim böbreklerimde aşırı bir büyüme oluştuğu için ikisi toplamda 50 cm'ye kadar çıkmıştı. Bu ameliyatın çok riskli olduğunu ve görüştüğümüz birçok doktor bu ameliyatı kendilerinin yapamayacaklarını ifade ettiler. Bu sebeple ulaşabildiğimiz her bölgeden bu operasyonu gerçekleştirebilecek doktor araştırmaya başladık" dedi.

Demirci, "Sonunda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Turna'ya ulaştık. Dr. Burak Bey, bana diğer hekimlerin aksine bu ameliyatı yapabileceklerini ifade etti. Bana verdiği güvenle ameliyat olmaya karar verdim. 2018 yılının ocak ayında ameliyat oldum. Yaklaşık 5 saat süren ameliyata 64 kilo girdim; böbreklerim alınınca 55 kilo olarak çıktım. Hayatımı kurtaran Prof. Burak Turna'ya çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Rapor edilen en büyük böbrek dokularından biri olarak kayıtlara geçti"

Prof. Dr. Burak Turna, Kamil Demirci'nin benzerine zor rastlanan bir böbrek büyümesiyle karşı karşıya kaldığını; fakat gerçekleştirdikleri başarılı operasyon sayesinde hastasının tekrar yaşama döndüğünü söyledi. Turna, "Patolojik değerlendirme neticesinde, her bir böbreğin yaklaşık 4 kilo ağırlıkta ölçüldüğü ve toplamda 8 kilo böbrek dokusunun çıkartıldığı tespit edildi. Bu literatürde şimdiye kadar rapor edilen en büyük böbrek dokularından biri olarak kayıtlara geçti" dedi.

Kariyeri boyunca 3 binin üzerinde üroloji ameliyatı yaptığı bilinen veren Turna, şu anda diyaliz makinesiyle hayatını sürdüren Kamil Demirci'nin fiziksel olarak başka bir rahatsızlığı bulunmadığını da sözlerine ekledi.