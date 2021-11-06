Cilt lekeleri doğru uygulamalarla kısa sürede kabus olmaktan çıkıyor

"Cildin soyulduğu uygulamalar lekeleri daha çok ortaya çıkarır" diyen Selda Gamzeli'ye göre, doğru uygulamalarla adım adım lekelerden kurtulmak mümkün.

Özelikle yaz mevsiminden sonra ciltte en çok karşılaşılan problemlerin başında cilt lekeleri geliyor. Adeta bir kabus halini alan ve can sıkıcı bir durum olan lekelerden doğru adımlarla kısa sürede kurtulmak mümkün.

Girişimci ve Güzellik Uzmanı Selda Gamzeli de, lekelerden kurtulmanın yollarını anlattı, doğru bilinen yanlışları paylaştı.

Lekeler nasıl oluşuyor?

“Birçok sebebe bağlı yaşanan bir problem olsa da en büyük nedeni tabi ki güneşin verdiği zararlı etkiler” diyen Selda Gamzeli, “Özellikle biz kadınların yaşadığı en büyük cilt sorunu lekeler; yani hiperpigmentasyon. Birçok sebebe bağlı yaşanan bir problem olsa da en büyük nedeni tabii ki güneşin verdiği zararlı etkiler. Melanosit dediğimiz deriye rengini veren hücrelerin bir renk maddesi olan melanin üreterek, derinin renginin oluşumunda önemli rol oynarlar. İşte güneş ışınlarının etkisi ile bu hücrelerde bozulmalar olur ve melanin baskılanamadığında hiperpigmentasyon dediğimiz renk eşitsizlikleri ortaya çıkar” diye aktardı.

Tedavi yöntemleri neler? Cildin soyulduğu uygulamalara aman dikkat..

Gamzeli, leke problemleri için bir çok çözüm yolu önerildiğini ifade ederek, cildi soyan uygulamaların bunların başında geldiğini anlattı ve uyardı.

Selda Gamzeli, “Kimyasal peeling dediğimiz asitler kullanılarak veya lazerle yapılan soyma işlemlerinde genellikle ilk başta sonuç alınıyor gibi görünse de cildi soymak asıl doku altında olan lekelerin daha da gün yüzüne çıkması demektir. Soyulan cildin bariyeri de zayıfladığı için sonrasında çok daha fazla lekelenmeye açık hale gelmektedir. Bu nedenle ben cildi soyan, yoran işlemlerden ziyade cildi doku altından onaran işlemleri öneriyorum ve de uyguluyorum merkezimize gelen danışanlarımıza. Lekede çok yönlü bir bakım gerekir; hem yüzeyin arındırılması, hem melanin transferinin engellenmesi hem de lekenin tekrar oluşumunu engellemek için onu azaltıcı özellikte içerikler çok önemlidir” diye aktardı.

“Kullandığımız ürünlerin; cildi yenileyen, cilt kalitesine katkı sağlayan içeriklere sahip olmasına dikkat etmeliyiz”

Güzellik Uzmanı Selda Gamzeli, lekede önemli olanın kullanılan içerik; yani etken madde olduğunu söyledi.

“Öncelikle kullandığımız ürünlerin cildi yenileyen, cilt kalitesine katkı sağlayan içeriklere sahip olmasına dikkat etmeliyiz” diyerek devam eden Selda Gamzeli, “Cildi aydınlatan, mini mini micro soyulmalarla cildi yenileyen, tazeleyen, pürüzsüzleştiren glycolic acid; melanini baskılamaya yardımcı olan niacinamid ve tabi ki traneksamik asit.. Ciltteki koyulaşma; cildin kendisini ve altındaki vücut dokularını korumak için verdiği koruyucu bir tepkidir. Traneksamik asit epidermisden daha derinlere doğru yönelen bu tetikleyici uyarıyı baskılayarak aşırı melanin üretimini ve lekelenmesini önler. Bir diğer içerik ferulic acit; melanin üretimini azaltarak lekenin rengini açmayı hedefler. Melanin üretimini tetiklemeyi önlemek için ayrıca güçlü anti-oksidanlar da mutlaka değerlendirilmelidir. Diğer bir içerik elbette birçok kozmetik ve dermokozmetik ürünün içerisinde kullanılan arbutin. Arbutin de; cilt lekelerinde oldukça etkili bir etken maddedir. Arbutin; bitkilerde bulunan glikoz moleküllerinden meydana gelen doğal bir bileşik olan glikozit türüdür. Bölgesel olarak uygulandığında tirozinaz enzimini inhibe ederek melanin oluşumunu engeller. Arbutin bu nedenle cilt rengini açan bir ajan olarak kullanılır. Buğdayda, armut kabuğunda ve diğer bazı yiyeceklerde çok az miktarda bulunur.

Kojik asit önerisinde de bulunan Gamzeli, son olarak şöyle devam etti:

"Kojik asit; farklı mantar türlerinden üretilen bir içeriktir. Cilt tonunu eşitlemeye ve güneş lekelerinin görünümünü azaltmaya, aydınlatmaya yardımcı olması için kullanılır. Kojik asit cildi aydınlatmaya yardımcı olur. Yaşlılık, güneş gibi etkenlerle oluşan koyu lekelerde iyileşme sağlar. Yaşlanmayı geciktirici bir etkisi de gözlemlenebilir. Tüm bu içerikler cildi soymadan hiperpigmentasyon probleminde lekelerin açılmasına ve baskılanmasına yardımcı olmaktadır. Leke probleminde en önemli detay ise bu tarz renk açıcı ürünler kullanıldığında sonrasında mutlaka UVA UVB güneş koruyucu kullanılması gerekmektedir. Her kadın güzeldir; ama bakımlı kadın daha güzeldir.”