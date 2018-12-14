Cimri, seyirciyi kahkahaya boğdu

İzmir'de, hayata geçirilen Tiyatro Konak projesi kapsamında, ünlü Fransız oyun yazarı Moliere'nin "Cimri" oyunu İzmirli seyircisiyle buluştu. Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'ndeki gösterimin biletleri, günler öncesinden tükendi.

17. yüzyılda yaşamış Fransız komedya yazarı Moliere'in ünlü eseri Cimri, Sabahattin Eyüboğlu'nun çevrisiyle Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Tansu Biçer yönetimindeki Semaver Kumpanya oyuncuları; Serkan Keskin, Rojhat Özsoy, Gözde Şencan, Hakan Atalay, Onur Yalçınkaya, Sezin Bozacı, Ezgi Ulusoy Tamer, Murat Kılıç, Yavuz Pekman, Selen Şenay, Uğur Senkeri ve Saniye Samra başarılı performanslarıyla seyirciden tam not aldı. Serkan Keskin'in canlandırdığı "Harpagon" karakteri, zaman zaman seyirciyle kurduğu iletişimle oyunu interaktif bir gösteriye dönüştürdü. Tiyatro Konak projesiyle yaklaşık 2,5 saat süren ve biletlerin günler öncesinden tükendiği oyun izleyiciyi kahkahaya boğdu. Oyunu, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da izledi.

Türkiye'nin sevilen tiyatro oyunlarını İzmirlilerle buluşturan Tiyatro Konak projesi, gelecek hafta Ev Yapımı oyunuyla devam edecek. Gösterimlerin, 20-21-22 Aralık tarihlerinde Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacağı, biletlerin Biletix üzerinden satışa çıktığı oyunun yönetmenliğini Hülya Karakaş'ın yapağı ifade edildi. Oyunda, Ebru Üstüntaş, Makbule Meyzinoğlu, Hülya Karakaş, Ayşenur Nuhoğlu ve Mert İşcan gibi oyuncularında rol alacağı belirtildi.