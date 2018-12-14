Çin iltifatı

Belediyenin şehir düzenlemesini çok iyi bir biçimde yaptığını söyleyen konuk heyet başkanı Xu Junqiang, “İzmir, medeniyet ve kültürü bir arada yaşayan şehir. Belediyeniz çok güzel çalışıyor, bu da şehrin sokaklarından belli oluyor” dedi.

Xiamen Deniz Mahkemesi heyeti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan'ı ziyaret etti. Ziyarete Xiamen Deniz Mahkemesi Başkan Yardımcısı Xu Junqiang, Xiamen Deniz Mahkemesi Duruşma Hakimleri Chen Pingping, Huang Yi ve Lin Jing katıldı. İzmir'in çok düzgün, düzenli ve planlı bir şehir olduğuna dikkat ettiğini dile getiren Xu Junqiang, “İstanbul'u da gezip görme fırsatım oldu ama İzmir, gerçekten daha güzel bir şehir. Medeniyet ve kültürü bir arada yaşayan şehir. Belediyeniz çok güzel çalışıyor bu da şehrin sokaklarından belli oluyor” diye konuştu.

Bu kahvenin 40 yıl hatırı olacak

2019 yılında gerçekleştirilecek 88. İzmir Enternasyonal Fuarında (İEF) Çin Halk Cumhuriyetinin "partner ülke" olmasının beklendiğini ifade eden İzmir Büyükşehir Başkan Vekili Sırrı Aydoğan ise “İzmir'in en eski fuarı olan İEF'ye her yıl bir çok ülkeden binlerce kişi katılıyor. 2019 yılındaki fuarımıza Çin'den de kalabalık bir heyetin gelmesini bekliyoruz” dedi.

Sırrı Aydoğan, ziyaretin sonunda Xiamen Deniz Mahkemesi heyetine Türk kahvesi, fincanı ve cezvesinin olduğu bir set hediye etti.