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Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı

İzmir’in Konak ilçesinde, kahvehanede pompalı tüfekle ateş açarak 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi de yaralayan şahıs, İzmir polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, kahvehanede pompalı tüfekle ateş açarak 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi de yaralayan şahıs, İzmir polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.


Olay, geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre U.T. isimli bir şahıs, Ferahlı Mahallesi'nde elindeki pompalı tüfekle ateş açarak Şaban Mustafa Buran'ı (64) öldürmüş ve 2 kişiyi de yaralayarak olay yerinden kaçmıştı. Olayla ilgili inceleme başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği doğrultusunda çalışma başlattı. Ekipler zanlı U.T.'yi yakalamak için adım adım takibe başladı. U.T.'nin Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi'nde olduğunu belirleyen polis, operasyonla U.T.'yi kıskıvrak yakaladı.


İfadesi alınması için Cinayet Büro Amirliğine götürülen şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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