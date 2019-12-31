Cinayete kurban giden sağlık müdürüne en acı tören

İzmir'in Torbalı ilçesinde, silahlı saldırı sonucu cinayete kurban giden Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park, son yolculuğuna uğurlanıyor. Park için ilk tören daha önce görev yaptığı Torbalı Devlet Hastanesinde düzenlendi, duygu dolu anlar yaşandı.

Torbalı ilçesi geçtiğimiz pazar iki farklı cinayet haberiyle sarsılmıştı. İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve aynı ilçede görev yapan doktor Harun Gülcemal'ın eşi Hatice Gülcemal silahla öldürülmüştü. Bir polis memurunu da ağır yaralayan katil zanlısı Enver Yıldız, düzenlenen operasyonla yaralı olarak yakalanmıştı.

Torbalı'da yaşanan olayların ardından cinayete kurban giden İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Hatice Gülcemal'in cenazeleri aileleri tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alındı.

Ailesi gözyaşlarına hakim olamadı

İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın cenazesi, uğurlama töreni için daha önce görev yaptığı Torbalı Devlet Hastanesine son kez getirildi. Park'ın tabutunun üzerine Türk bayrağı da örtüldü. Törende olay esnasında Fuat Mehmet Park'ın yanında olan eşi Vildan Park'ın yanı sıra çocukları Begüm ve Gökberk Park da gözyaşlarına hakim olamadı.

Torbalı İlçe Kaymakamı Ercan Öter, yaptığı açıklamada, "Maalesef İlçe Sağlık Müdürümüzü gasp girişimi nedeniyle kaybettik. Evlerimiz bizim en mahrem alanımız, ilçe sağlık müdürümüz de en mahreminde, evinde öldürüldü. Dr. Mehmet Park doğduğu yerde görev yapıyordu. Burada hizmet veriyordu. Aynı şekilde Hatice Gülcemal'i de saygıyla anıyorum. İlçe Sağlık Müdürümüzün ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

"Yüreğimizde derin şekilde hissetmekteyiz"

Kaymakam Ercan Öter, "Pazar günü gerçekleşen menfur saldırı sonrası Park'a son görevimizi yapmak için buradayız. Her ölüm acıdır; ancak bazı ölümler daha çok üzüntü verir. Yüreğimizde derin şekilde hissetmekteyiz. Uzun yıllar ilçemize görev vermiş kendisini mesleğine adamış bir arkadaşımızdır. Karıncaya dahi zararı olmayacak bir örnek yönetici olarak tanınıyordu. Tek amacı; Torbalıya ve vatandaşlarımıza daha iyi nasıl hizmet edebilirim düşüncesiydi. Alçakça saldırıyı haber alır almaz hastaneye koştuk. Yine aynı gün doktorlarımızdan Harun Gülcemal'in eşinin de aynı saldırıya uğradığını duyduk ve vefat haberini aldık. Valimiz ilçemize gelerek saldırganın yakalanması için tüm imkanları seferber etmiştir. Yapılan çalışmalar sonuç verdi. Yakalanması için yürütülen çalışmalar sırasında da ne yazık ki olaya kahramanca müdahale eden Yaşar Kahırlı adlı polis memurumuz da yaralanmıştır. Kahraman kardeşimize bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz. Olayın ardından 15 saat geçtikten sonra saldırgan kişi yakınının adresinde yakalanmış, iki arkadaşıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Allah mekanlarını cennet eylesin. Yaralı polis memurunun da iyileşmesini temenni ediyoruz" sözlerine yer verdi.

"Kelimelerin acıyı tarif edemediği bir noktadayız"

Park'ın çocukluk arkadaşı AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da, "Kelimelerin acıyı tarif edemediği bir noktadayız. Torbalı'nın çok önemli bir evladın saldırıda kaybettik. Eşi ve çocuklarına tüm ailesine sabırlar diliyorum. Mehmet ağabey ile ağabey kardeş ilişkimiz vardı. Torbalı'ya pek çok sağlık hizmetinin gelmesi noktasında katkıda bulundu. Devlete ülkeye millete hizmet edebilmek için çırpınırdı. Memleketimiz Torbalı'ya önemli eserler kazandırmış bir aile. Ben Mehmet ağabeye mekanı cennet olsun diliyorum. Tüm aile ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven ise, "Burada elim bir olay nedeniyle toplandık. Çok kıymetli bir arkadaşımızı kaybettik. Bu vesileyle sayın bakanımızın adına da en derin üzüntülerimizi belirtiyoruz. Şiddet nereden ve nasıl gelirse gelsin lanetlenmiştir. Nitekim bu olayla birlikte bir meslektaşımızı ve bir meslektaşımızın eşini kaybettik. Bir polis arkadaşımız da hastanede yatıyor. Bu olayın takipçisi olacağız. Bakanlık olarak olayda suçlunun hak ettiği cezayı almasının takipçisi olacağız. Mehmet Park'ın ailesine ve sağlık çalışanlarına baş sağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Polis arkadaşımıza da rabbimden acil şifalar diliyorum. Bütün Torbalı halkına baş sağlığı diliyorum" diye duygularını ifade etti.

Torbalı İlçe Müftüsü Hakan Türe, cenazede dua etti. Fuat Mehmet Park'ın cenazesi, daha sonra cenaze namazı kılınmak üzere camiye götürüldü.

Törene ayrıca; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, İlçe Sağlık Müdürü Park'ın ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı.