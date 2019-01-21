Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı zulme İzmir'den tepki yağdı

Sivas Yiğidolar Dernek Federasyonu'nun düzenlediği etkinlikte, Çin tarafından Doğu Türkistan'daki Müslüman Türklere uygulanan baskı ve zulüm protesto edildi.

Sivas Yiğidolar Dernek Federasyonu, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda, Doğu Türkistan'da Müslüman Türklere uygulanan zulme dikkat çekmek için bir protesto gösterisi düzenledi. Çin tarafından yapılan baskıya katılımcılar tarafından tepki gösterildi.

Sivas Yiğidolar Dernek Federasyonu Başkanı Murat Urhan, yaptığı konuşmada, "Kardeşlerimizin yaşadığı acı ve zulmü yüreğimizde hissediyoruz" dedi.

Urhan, "Doğu Türkistan'da işlenen Müslüman Türk azınlığa karşı yapılan zulüm ve işkencelerin hat safhaya çıktığını ve dayanılmaz boyutlara geldiğini zalim Çin ne kadar perdelese de ört bas etse de biz biliyoruz. Müslüman Türk dünyası olarak Doğu Türkistan'daki Müslüman soydaşlarımızın çektiği acı ve zulümleri zulümlere ortak olmak için Zalim Çin rejiminin uyguladığı işkence ve zulümleri protesto etmek için buradayız. Dünyaya sesimizi duyurmak için haykırıyoruz zalimlerin yaptığı asla yanlarına kalmayacak. Dünyanın neresinde mazlumlar zulüm görüyorsa, bizim içimiz yanıyor. Bu Filistin'de de olsa aynı, Azerbaycan Karabağ da olsa aynı, Suriye'de de olsa aynı, Arakanda da olsa aynı, Doğu Türkistan'da da olsa aynıdır. Dün Azerbaycan'da yaşanan Azeri kardeşlerimizin gördüğü zulüm işkence ve soykırım hepsi ama hepsi hala hafızalarımızda tazeliğini koruyor. Bugün dünyaya kapılarını kapatmış oradaki soydaşlarımıza akıl almaz işkenceler uygulayıp insanlık dışı muamelelere ile onları adeta yaşadıklarına pişman eden Zalim Çin rejiminin kınıyor ve lanetliyoruz" şeklinde konuştu.