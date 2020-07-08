İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çitlembik Deresi'nde taşkınlara karşı önlem alınıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, ani ve şiddetli yağışlarda taşarak Karabağlar ilçesinde sorun yaşanmasına neden olan Çitlembik Deresi’nde çalışma başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, ani ve şiddetli yağışlarda taşarak Karabağlar ilçesinde sorun yaşanmasına neden olan Çitlembik Deresi'nde çalışma başlattı. 2 ay sürecek çalışmalar kapsamında dere kesiti genişletilerek taşkınların önüne geçilecek.


İZSU Genel Müdürlüğü, şiddetli yağışların neden olduğu sorunları ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İZSU ekipleri, geçtiğimiz haftalarda etkili olan yağmurlar sırasında taşarak özellikle Karabağlar ilçesinde bazı bölgelerde yaşamı olumsuz etkileyen Çitlembik Deresi'ne çözüm üretiyor. Bölgede yapılan incelemelerde, ilçede yaşanan taşkın sorununun, Çitlembik Deresi'nin Yeşillik Caddesi ile kesiştiği noktada debisinin artması ve köprü altındaki daralma nedeniyle meydana geldiği tespit edildi. İZSU Genel Müdürlüğü çalışmalar kapsamında öncelikle derenin Yeşillik Caddesi ile kesiştiği noktada bulunan köprü altında genişletme yapacak. Dere tabanının genişletilmesi çalışmaları sırasında tüm mevcut altyapı durumu detaylıca değerlendirilerek, köprü altından geçen taşıyıcı boru hattının da genişletilmesi planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında Karabağlar'da şiddetli yağışlarda yaşanan ve hayatı olumsuz etkileyen taşkın sorunu büyük ölçüde ortadan kalkacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.