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Çoban, yol kenarında ölü olarak bulundu

İzmir Tire’de yaşayan Şaban Öz (59) isimli çoban, yol kenarında ölü olarak bulundu.

İzmir Tire'de yaşayan Şaban Öz (59) isimli çoban, yol kenarında ölü olarak bulundu. Çobanın ölüm sebebi araştırılıyor.


Olay, bugün sabah saatlerinde İzmir'in Tire ilçesi İbn-i Melek Mahallesi Taş Ocağı mevkisinde meydana geldi. Tire Belediyesinin temizlik işçileri, çöp kamyonu ile ilerlerken yol kenarında bir erkeğin hareketsiz yattığını fark etti. İşçiler, durumu hemen jandarmaya ve 112'ye bildirdi. Olay yerine kısa süre içinde ulaşan 112 ekipleri, yol kenarında yüzüstü yatan çoban Şaban Öz'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Tire İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri inceleme ekibi, olay yerinde güvenlik önlemini alarak incelemede bulundu. KOAH diye adlandırılan bir solunum rahatsızlığı olduğu iddia edilen Şaban Öz'ün kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.


Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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