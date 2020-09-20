Çobanlardan genel kurul tepkisi

İzmir'de İzmir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin 11 Ekim'de yapılacak genel kuruluna karşı çıkan çobanlar, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genel kurulların, birliklerin tüm üyeleri ile yapılacağını, SOYBİS'in seçimde kullanılmayacağını” duyurmasına rağmen kuralların işletilmediğini iddia ettiler.

İzmir'deki çobanlar Menemen'de toplanarak görüş alışverişinde bulundu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İzmir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkan adayı Çağlar Aran, "10 binin üzerinde olan üyemizi, şahsım da dahil aday üyeye düşürüyorlar. Kendilerine yakın yaklaşık 100 kişiden oluşan isimleri de SOYBİS'e almış ve seçimin de onlarla beraber yapılacağı söyleniyor. Üretici olan biz çobanlar yok sayılmaktadır. Fakat Tarım ve Orman Bakanlığına tarafımca durum iletilmiş ve 11 Eylül 2020 tarihinde bakanlığın 81 ile dağıtımı gerçekleştirilen yazısı ile genel kurulların birlik üyeleriyle yapılacağı, SOYBİS'in seçimde kullanılmayacağı net bir şekilde açıklamış olmasına rağmen koltuğu bırakmayan yönetim ısrarla seçimi SOYBİS ile yapacağını açıkladı" dedi.

Devletin kendilerine verdiği seçme ve seçilme hakkının ellerinden alındığını savunan Aran, "Hazirun listemizi askıya çıkarmışlar. Bizler buradan sesleniyoruz, seçme ve seçilme hakkımızı elimizden alamazsınız. Yapacağınız seçim tamamen hukuksuzdur ve iptale mahkumdur. Biz bu yola 14 ay önce İzmir'in 30 ilçe, 560 köy ve mahallesini tek tek gezerek çobanlarımızla konuşarak çıktık. Çobanlarımızın sesi, devletimizin hizmetkarı olmak tek amacımız. Er ya da geç adalet yerini bulacak. Devletin çobanlara verdiği seçme ve seçilme hakkını sizlerin almasına göz yummayacağız. Her gün bir ilçede, bir köyde bu hukuksuzluğa karşı toplanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.