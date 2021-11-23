Çocuğa yönelik istismar suçları hakkında rehber öğretmenlere özel eğitim

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Dünya Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarı Önleme Günü etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi. Konferansta İzmir Barosu Çocuk Merkezi avukatlarından Ceren Bozyel, çocuğa yönelik istismar suçlarında yasal süreç ve sorumluluklar hakkında rehber öğretmenlere bilgiler verdi.

Gaziemir Belediyesi ile İzmir Barosu iş birliğinde, Dünya Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarı Önleme Günü etkinlikleri kapsamında konferans düzenledi. “İhmal ve İstismar Vakalarında Öğretmenlerin Hukuki Sorumluluğu ve Adli Süreç” isimli konferansta İzmir Barosu Çocuk Merkezi avukatlarından Ceren Bozyel, rehber öğretmenlerle bir araya geldi. Bozyel, çocuğa yönelik istismar suçlarında yasal süreç ve sorumluluklar hakkında rehber öğretmenlere bilgiler aktardı.

Ceren Bozyel, Türk Ceza Kanununun 279. maddesine göre kamu görevlisinin suçu ihbar etme yükümlülüğü olduğunun altını çizerek, “Göreviyle bağlantılı olarak, kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini öğrenip de yetkili makamlara bildirmeyen ve bu konuda gecikme gösteren kamu görevlisi 6 aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır” uyarısında bulundu.

"Çocuklara yönelik istismarlarda siz öğretmenlerimiz mutlaka harekete geçmeli"

Türk Ceza Kanununun 103. ve 105. maddeleriyle çocuklara yönelik cinsel istismarın cezalandırıldığı bilgisini paylaşan Bozyel, "Çocuklara yönelik istismarlarda siz öğretmenlerimiz mutlaka harekete geçmeli ve ihbar yükümlülüğünüzü yerine getirmelisiniz. Öğretmenlerin sorumluluğu yalnızca suç teşkil eden vakalar için değildir. Çocuğun ihmal ya da istismar edildiğinden şüphe duyuyorsanız neler yapabilirsiniz? Çocuk Koruma Kanunu, bütün çocukları esas alarak, sadece mağdur çocuklar değil, ‘korunma ihtiyacı olan çocuk' diyerek düzenleme yapılmış. Suç teşkil etmeyen olaylarda durumu Sosyal Hizmetler Kurumu ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bildirme yükümlülüğünüz var” dedi.

Avukat Ceren Bozyel, çocuğa yönelik suçun yetkili makamlara bildirilmesinin ardından, mahkeme sürecinde yaşanacaklar hakkında öğretmenleri detaylı olarak bilgilendirdi.

Avukat Ceren Bozyel'e teşekkür ederek anı objesi takdim eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Dünya Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarı Önleme Gününde Avukat Ceren Bozyel'in sunum yaparak bizleri bilgilendirmesi çok önemli. Rehber öğretmenlerimiz çok önemli görevler yapıyorlar. Sizler çocuklarımıza sadece okuma-yazma öğretmiyor, onların hayatlarına dokunuyorsunuz. Küçücük bir kelimeniz bile onların hayatını çok etkiliyor, hayatlarında iz bırakıyor. Bu anlamda öğretmenlerin görevi çok önemli. Çocuklar bizim geleceğimiz. Biz de onların geleceği için, onlara güzel bir gelecek bırakmak için çok çalışıyoruz. Öğretmenlerin gözündeki ışık bizim yegâne gücümüz. İyi ki varsınız” diye konuştu.